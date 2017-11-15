|
185 новобранцев стали служащими ССГО
15.11.2017 18:01
К рядам специальной Службы государственной охраны присоединились 185 новобранцев. Новобранцы символично принесли присягу у мемориала героев в Шиндиси.
С сегодняшнего дня в течение года новобранцы будут проходить службу по контракту в специальной Службе государственной охраны присоединились 185 новобранцев. После присяги, новобранцев поздравил глава службы Анзор Чубинидзе и передал им грамоты.
Кроме того, Анзор Чубинидзе и приглашенные гости почтили память погибших героев. Они возложили венок к мемориалу Шиндисских героев.
После торжественной церемонии, призывники приняли участие в акции озеленения на территории мемориала.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна