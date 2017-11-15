185 новобранцев стали служащими ССГО

15.11.2017 18:01 К рядам специальной Службы государственной охраны присоединились 185 новобранцев. Новобранцы символично принесли присягу у мемориала героев в Шиндиси.



С сегодняшнего дня в течение года новобранцы будут проходить службу по контракту в специальной Службе государственной охраны присоединились 185 новобранцев. После присяги, новобранцев поздравил глава службы Анзор Чубинидзе и передал им грамоты.



Кроме того, Анзор Чубинидзе и приглашенные гости почтили память погибших героев. Они возложили венок к мемориалу Шиндисских героев.



После торжественной церемонии, призывники приняли участие в акции озеленения на территории мемориала.

















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