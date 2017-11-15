Индонезия заинтересована в приобретении грузинской военной техники

15.11.2017 20:37 Индонезия заинтересована в приобретении военной техники грузинского производства. Руководитель научно-технического центра "Дельта" Минобороны Грузии Уча Дзодзуашвили находится в Индонезии с официцльным визитом.



"Провожу переговоры в связи с экспортом продукции "Дельты". Именно с этим связмн мой визит в Индонезию", - заявил Дзодзуашвили.



Пока неизвестно, какая техника и в каком количестве заинтересовала Индонезию. Переговоры только начались.



Следует отметить, что это первая заинтересованность грузинской военной техникой в течение последнего месяца. Ранее Саудовская Аравия оформила контракт с НТЦ "Дельта" о приобретении более 100 медицинско-эвакуационной бронетехники.















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