|
Индонезия заинтересована в приобретении грузинской военной техники
15.11.2017 20:37
Индонезия заинтересована в приобретении военной техники грузинского производства. Руководитель научно-технического центра "Дельта" Минобороны Грузии Уча Дзодзуашвили находится в Индонезии с официцльным визитом.
"Провожу переговоры в связи с экспортом продукции "Дельты". Именно с этим связмн мой визит в Индонезию", - заявил Дзодзуашвили.
Пока неизвестно, какая техника и в каком количестве заинтересовала Индонезию. Переговоры только начались.
Следует отметить, что это первая заинтересованность грузинской военной техникой в течение последнего месяца. Ранее Саудовская Аравия оформила контракт с НТЦ "Дельта" о приобретении более 100 медицинско-эвакуационной бронетехники.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна