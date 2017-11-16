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Два человека задержаны на крупной контрабанде золота


16.11.2017   12:01
Следственная служба разоблачила двух граждан по факту перевозки золота в особо крупном размере контрабандным путем.

В результате следственных действий в общей сумме изъято до 10 килограммов золотых изделий, таможенная стоимость которых превышает 610 000 лари.

Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, разоблачили двух граждан на факте нарушения правила перевозки товара на таможенной границе Грузии группой по предварительному сговору.

Следствием установлено, что обвиняемые через таможенно-пропускной пункт Сарпи тайно от таможенного контроля ввезли на грузовой автомашине на таможенную границу Грузии незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере.

Ведется следствие по части второй и пятой статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 8 до 11 лет.








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