Два человека задержаны на крупной контрабанде золота

16.11.2017 12:01 Следственная служба разоблачила двух граждан по факту перевозки золота в особо крупном размере контрабандным путем.



В результате следственных действий в общей сумме изъято до 10 килограммов золотых изделий, таможенная стоимость которых превышает 610 000 лари.



Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, разоблачили двух граждан на факте нарушения правила перевозки товара на таможенной границе Грузии группой по предварительному сговору.



Следствием установлено, что обвиняемые через таможенно-пропускной пункт Сарпи тайно от таможенного контроля ввезли на грузовой автомашине на таможенную границу Грузии незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере.



Ведется следствие по части второй и пятой статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 8 до 11 лет.



















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