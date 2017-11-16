Новая программа, финансируемая Вашингтоном, будет направлена на оборону территории Грузии

16.11.2017 23:04 Финансируемая Соединенными Штатами Америки Программа готовности обороны Грузии (GDRP), реализация которой начнется весной 2018 года, предусматривает «усиление возможностей территориальной обороны» Грузии, - заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с министром обороны США Джеймсом Маттисом 13 ноября.



По словам Изория, отношения между США и Грузией «находятся на совершенно новом этапе» сотрудничества. «Мы работаем над долгосрочными механизмами планирования, которые рассчитаны на три-пять лет, это новшество в наших отношениях», - заявил министр обороны Грузии.



Он также отметил, что «финансирование внешней обороны в отношении Грузии значительно возросло, оно увеличивается с каждым годом», и что в 2017-2018 гг. эта сумма превысит 100 миллионов долларов, «что будет направлено на обучение и оснащение наши Вооруженных сил».



«С этой точки зрения важна Программа готовности обороны Грузии, которую следующем году начинаем совместно, и в течение следующих трех лет она будет предусматривать подготовку девяти батальонов», - заявил Леван Изория.



Министр обороны подчеркнул, что в рамках программы будет открыт совместный центр боевой подготовки и суммы будут инвестированы в приобретении современных тактических средств, в том числе и безопасной системы связи.



«Все это позволит нам, чтобы наша страна стала более обороноспособной, устойчивой и надежной, и создаст реальные основания для формирования возможностей сдерживания, что является лучшим и наиболее эффективным способом для того, чтобы мы смогли усилить наши оборонные возможности по обоим направлениям, как с точки зрения обеспечения глобальной безопасности и стабильности в рамках международных миссий, так и исходя из интересов задач территориальной обороны нашей страны», - добавил Изория.



Министр обороны рассказал также о новой программе 14 ноября, после встречи с сенатором Линдси Грэмом и отметил, что совместный учебный центр будет размещен на военной базе в Вазиани. По его словам, планируется приобретение оснащения, соответствующего стандартам НАТО, и «этот процесс начался, и он предусматривает подготовку наших Вооруженных сил в течение следующих трех лет для выполнения задач территориальной обороны».



«Параллельно, конечно, мы по-прежнему привержены тем международным обязательствам, которые мы взяли, в частности, с точки зрения обеспечения мира и безопасности в Афганистане», - добавил Изория.



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