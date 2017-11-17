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Во Франции провели массовые аресты грузинских воров


17.11.2017   12:12
Полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью провели в Париже и его пригородах спецоперацию по задержанию членов преступного сообщества, созданного выходцами из бывшего СССР. Об этом сообщает BFMTV.

Французские спецслужбы «вели» подозреваемых более двух лет. Как указывается в сообщении, следствие шло при содействии посольства Грузии во Франции, Интерпола и Европола. В итоге в руках у сотрудников спецслужб оказались «35 человек, в том числе восемь женщин», в основном грузин, которые участвовали в «грабежах, вымогательствах, торговле людьми».

В ходе время обысков у них полицейские изъяли 70 тысяч евро наличными, несколько пистолетов и автомобилей. Следователям также удалось раскрыть схему отмывания денег, которую использовали злоумышленники: в ней была задействована строительная компания.

Помимо французской столицы и ее предместий операция также проводилась на юге Италии - в Калабрии. «Они (подозреваемые) очень мобильны и имеют квартиры не только в Париже, но также в Италии, Испании и Португалии», — пояснил источник телеканала.






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