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Министр обороны Грузии подвел итоги своего визита в США
17.11.2017 13:12
Глава Минобороны Грузии Леван Изория доволен итогами своего визита в США, и считает, что проведенные в Вашингтоне встречи свидетельствуют о новом этапе стратегического партнерства двух стран.
Грузинская делегация, которая пробыла в США с 12 по 16 ноября, наряду с Пентагоном также провела встречи в Белом доме и Конгрессе. Изория провел переговоры с американским коллегой Джеймсом Маттисом, представителем комитета вооруженных сил Сената Линдси Грэмом.
«Это были действительно показательные встречи, на которых мы получили максимальную поддержку и признание прогресса, который пережила наша страна в последние годы в направлении развития демократии, с точки зрения создания различных институтов и, особенно, прогресса, достигнутого в сфере обороны», - приводит слова Изория пресс-служба МО.
Накануне министр встретился с советником по вопросам национальной безопасности президента Гербертом Раймондом МакМастером. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества США и Грузии в сфере обороны. Особое внимание было уделено безопасности Черноморского региона, способам поддержания стабильности в регионе и роли Грузии в этом процессе.
Уже после встречи Изория заявил, что в течение ближайших лет Грузия планирует увеличить масштабы совместных военных учений со странами-партнерами и членами НАТО.
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