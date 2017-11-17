Житель Самцхе-Джавахети сдал полиции боеприпасы

17.11.2017 14:09 Житель Ахалцихского района (регион Самцхе-Джавахети) добровольно сдал полиции огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



В отделение полиции 25-летний житель Грузии сдал перерезанное охотничье ружье, так называемый "обрез", 63 боевых патрона, 10 ручных гранат, четыре противотанковые ручные гранаты и один противотанковые крупнокалиберный снаряд.



Согласно грузинскому законодательству, человек, добровольно сдавший правоохранительным органам огнестрельное оружие, освобождается от уголовной ответственности.















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