Грузия и США увеличат масштабы совместных военных учений

17.11.2017 14:11 Тбилиси и Вашингтон договорились увеличить масштабы совместных военных учений с участием членов и партнеров НАТО. Такая договоренность на встрече в Белом доме была достигнута между министром обороны Грузии Леваном Изория и советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.



"Мы запланировали увеличить масштабы совместных учений в течение следующих лет, особенно с участием стран черноморского бассейна - членов НАТО и партнеров. В этом направлении мы желаем разработать конкретные предложения. С начала следующего года это будет одной из важнейших сфер активности", - заявил Изория, которого цитирует РИА Новости.



Министр обороны Грузии, комментируя итоги своего визита в Вашингтон, отметил, что отношения со стратегическим партнером, которым в Тбилиси считают США, "переходят на новый этап и становятся все более интенсивными".















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