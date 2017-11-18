Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек НАТО попросил прощения у Турции


18.11.2017   14:34
Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил прощения у Турции из-за скандала произошедшего во время учений альянса в Норвегии, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что Столтенберг отметил, что использование во время военных учений фотографий нынешнего президента Турции и Мустафы Кемаля Ататюрка в качестве мишеней на стрельбище не отражает позиции НАТО.

Отметим, что вчера президент Турции сообщил о принятом решении отозвать турецких военнослужащих, участвующих в проводимых в Норвегии учениях НАТО.

По словам Эрдогана, причина такого решения связана с тем, что в Норвегии в рамках военных учений вместо мишеней на стрельбище были размещены фотографии нынешнего президента Турции и Мустафы Кемаля Ататюрка, в качестве изображений условного врага.

Эрдоган отметил, что подобное поведение не соответствует духу сотрудничества и союзничества между Турцией и НАТО.

По словам Эрдогана, в учениях должны были принять участие около 40 турецких военнослужащих







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прибыль страховых компаний в Грузии снизилась в 1,7 раз
Производители хлебопродуктов в Грузии пока не планируют увеличивать цены
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»
О язычестве «православном», но не абхазском... - русско-церковный вандализм в Абхазии (+фото)
Мемориал в Килманроке будет возвращен на место - замглавы МИД Грузии
Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Шефчович: Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку ЮГК
В Дагестане жители двух сел заявляют о проверках и обысках
В Ереване студенты приняли решение временно прекратить забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна