Генсек НАТО попросил прощения у Турции

18.11.2017 14:34 Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил прощения у Турции из-за скандала произошедшего во время учений альянса в Норвегии, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.



Сообщается, что Столтенберг отметил, что использование во время военных учений фотографий нынешнего президента Турции и Мустафы Кемаля Ататюрка в качестве мишеней на стрельбище не отражает позиции НАТО.



Отметим, что вчера президент Турции сообщил о принятом решении отозвать турецких военнослужащих, участвующих в проводимых в Норвегии учениях НАТО.



По словам Эрдогана, причина такого решения связана с тем, что в Норвегии в рамках военных учений вместо мишеней на стрельбище были размещены фотографии нынешнего президента Турции и Мустафы Кемаля Ататюрка, в качестве изображений условного врага.



Эрдоган отметил, что подобное поведение не соответствует духу сотрудничества и союзничества между Турцией и НАТО.



По словам Эрдогана, в учениях должны были принять участие около 40 турецких военнослужащих

















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