Стали известны имена задержанных в Париже «воров в законе»

18.11.2017 20:55 В ходе проведения широкомасштабной акции по задержанию «русской мафии» во Франции были задержаны пять «воров в законе». Так, под стражей теперь находится 44-летний Илья Хеладзе, известный в криминальном мире как Жульверович или Ило Ланчхутский.



Во времена, когда Грузию возглавлял Саакашвили, Хеладзе отсидел в тюрьме семь лет. С ним вместе тогда в одном изоляторе находился другой «законник» Реви Дарахвелидзе, который и теперь оказался задержанным вместе с Хеладзе.



Кроме того, правоохранители «взяли» Георгия Поладишвили, по кличке Синкар, который получил наибольшую известность за участие со своим «крестным отцом» Како Ландия, а также Реви и другими в раскороновании Гиги Виблиани. Синкар враждует с «вором в законе» из клана Шакро Молодого - Нодаром Алояном, выданным французским властям в июле этого года.



В числе задержанных Нодар Гамисония, он же Нодар Сухумский, и Николоз Нодия, по кличке Ника Тбилисский. Оба они были коронованы в 2013 году.



Как ранее писала «Преступная Россия», все 35 задержанных подозреваются в организации и проведении квартирных краж, уличных грабежах, контрабанде и вымогательствах. В ходе операции полицейские изъяли оружие и 70 тыс. евро наличными. Кроме того, на их счетах было арестовано 200 тыс. евро.















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