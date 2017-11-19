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МВД Грузии изъяло в Сарпи наркотики в особо крупном размере
19.11.2017 12:55
В результате оперативно-следственных действий, произведенных сотрудниками департамента полиции МВД Грузии по Мегрелии-Верхней Сванетии, за наркопреступление в селе Сарпи Хелвачаурского района задержан Н.К. 1979 года рождения.
Как сообщают в МВД, в ходе личного досмотра задержанного правоохранители изъяли 97 таблеток «Субоксина» и 3 пакетика героина. Обвиняемый признает содеянное преступление.
Расследование ведется по факту незаконного приобретения-хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере.
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