Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии изъяло в Сарпи наркотики в особо крупном размере


19.11.2017   12:55
В результате оперативно-следственных действий, произведенных сотрудниками департамента полиции МВД Грузии по Мегрелии-Верхней Сванетии, за наркопреступление в селе Сарпи Хелвачаурского района задержан Н.К. 1979 года рождения.

Как сообщают в МВД, в ходе личного досмотра задержанного правоохранители изъяли 97 таблеток «Субоксина» и 3 пакетика героина. Обвиняемый признает содеянное преступление.

Расследование ведется по факту незаконного приобретения-хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прибыль страховых компаний в Грузии снизилась в 1,7 раз
Производители хлебопродуктов в Грузии пока не планируют увеличивать цены
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
Из Абхазии в Зугдиди переправили ребенка, который предположительно был жестоко избит отчимом
Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Россиянин погиб при взрыве автомобиля в Грузии
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Баку
По Транскаспийскому маршруту планируется перевозка 3 млн тонн груза
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна