МВД Грузии изъяло в Сарпи наркотики в особо крупном размере

19.11.2017 12:55 В результате оперативно-следственных действий, произведенных сотрудниками департамента полиции МВД Грузии по Мегрелии-Верхней Сванетии, за наркопреступление в селе Сарпи Хелвачаурского района задержан Н.К. 1979 года рождения.



Как сообщают в МВД, в ходе личного досмотра задержанного правоохранители изъяли 97 таблеток «Субоксина» и 3 пакетика героина. Обвиняемый признает содеянное преступление.



Расследование ведется по факту незаконного приобретения-хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере.

















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