Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

19-летний юноша задержан за попытку угнать микроавтобус под угрозой оружия


19.11.2017   14:53
19-летний юноша был задержан на западе Грузии по обвинению в разбое, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Инцидент произошел недалеко от села Квалони Сенакского района. Парень пытался угнать микроавтобус марки «Мерседес», однако был задержан полицией спустя несколько минут после произошедшего.

Следствие установило, что обвиняемый захватил автомобиль, угрожая владельцу холодным оружием, и скрылся с места преступления. Угонщика задержали по горячим следам.

Задержанный признался в содеянном.

Следствие ведется по статье «разбой», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прибыль страховых компаний в Грузии снизилась в 1,7 раз
Производители хлебопродуктов в Грузии пока не планируют увеличивать цены
Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
Из Абхазии в Зугдиди переправили ребенка, который предположительно был жестоко избит отчимом
Создается «Центр культуры и искусства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Россиянин погиб при взрыве автомобиля в Грузии
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Баку
По Транскаспийскому маршруту планируется перевозка 3 млн тонн груза
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна