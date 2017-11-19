19-летний юноша задержан за попытку угнать микроавтобус под угрозой оружия

19.11.2017 14:53 19-летний юноша был задержан на западе Грузии по обвинению в разбое, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



Инцидент произошел недалеко от села Квалони Сенакского района. Парень пытался угнать микроавтобус марки «Мерседес», однако был задержан полицией спустя несколько минут после произошедшего.



Следствие установило, что обвиняемый захватил автомобиль, угрожая владельцу холодным оружием, и скрылся с места преступления. Угонщика задержали по горячим следам.



Задержанный признался в содеянном.



Следствие ведется по статье «разбой», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.



"Новости-Грузия"











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