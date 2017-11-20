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НАТО предупреждает о серьезности российского вмешательства в Каталонии


20.11.2017   13:23
У НАТО есть разведывательные отчеты, которые показывают, как сети российских аккаунтов в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии во время событий вокруг референдума о независимости. Об этом сообщает El Pais.

Центр стратегических коммуникаций НАТО (STRATCOMCOE) обнаружил сдвиг в сторону вопросов каталонской независимости среди тысяч бот-аккаунтов в социальных сетей, которые, как правило, сосредотачивают свою деятельность на дезинформации о конфликтах, в которых Кремль принимает непосредственное участие, такие как Украина или Сирия.

Согласно отчету центра, с 1 марта по 31 августа было зафиксировано 32 000 сообщений от 11600 пользователей с упоминаниями о НАТО и одну из прибалтийских республик или Польшу. Аккаунты на русском языке были наиболее активными в публикации этих сообщений о НАТО, и, по словам аналитиков этого центра, 70% из них были автоматизированы.

84% сообщений на русском языке идут от фальшивых учетных записей или удаленно активизированных. С сентября эти самые сети делились сообщениями о Каталонию, что будет отражено в следующем отчете центра.

Традиционно схема распространения фейковых новостей начинается с публикации информации на пропагандистских сайтах Sputnik или RT. Так, например, было с публикацией, что 12 стран поддержали появление новой каталонской государства.

Затем идет вторая фаза - распространение этих новостей за ботов в социальных сетях. Аналитики центра НАТО считают, что от 70% до 80% объема распространения информации является результатом взаимодействия этих СМИ и автоматизированных аккаунтов.

Директор центра Янис Сартс считает, что российские сети имели намерения не поощрять независимость Каталонии, а хотели углубить разногласия и ослабить ЕС и НАТО, в которые входит Испания.

"Я думаю, что это все больше направлено на создание хаоса. В этом они гораздо лучше, чем в достижении определенного результата, в создании хаоса и проблемных ситуаций", - сказал он.

Напомним, ученые США обнаружили российскую армию бот-аккаунтов, усиливавших кризис в Каталонии.

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис ранее обвинил российских хакеров в попытках дестабилизации ЕС.






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