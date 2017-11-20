В порт Батуми войдет французский фрегат Guepratte

20.11.2017 20:20 Многофункциональный фрегат Guepratte Национального флота Франции прибудет в порт города Батуми 22 ноября. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.



О визите французского корабля было объявлено в октябре, во время первого визита в Тбилиси главы оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.



Guepratte посетит Батуми в рамках грузино-французского двустороннего сотрудничества и пробует в территориальных водах Грузии до 25 ноября.



Официальная церемония встречи состоится в порту. В ней примут участие посол Франции в Грузии Паскаль Менье, капитан корабля Жак Маляри, руководители департамента береговой охраны пограполиции МВД Грузии и представители местной власти.



В тот же день члены экипажа Guepratte посетят Батумский государственный университет и встретятся со студентами-франкофонами.



В ходе визита 23 и 24 ноября запланированы совместные учения грузинских и французских моряков по нырянию и борьбе с пожаром. Французские и грузинские моряки также планируют сыграть в футбол.



Это не первый визит судна Национального флота Франции в Грузию — в октябре 2016 года Батуми посетил боевой корабль ВМС Франции типа корвет Premier maitre l’Her.















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