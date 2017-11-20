Попытка «крышевать» бизнес в Грузии завершилась задержание двух сотрудников администрации Мартвили

20.11.2017 22:24 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиям задержали глав бюджетно-финансовой службы и службы инфраструктуры, урбанистского развития и архитектуры одной из районных администраций региона Самегрело-Земо Сванети. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.



По данным телекомпании «Имеди», задержаны сотрудники администрации Мартвили — глава финансово-бюджетного отделения Гия Чихладзе и глава отделения инфраструктуры Мамука Кекелия. Они оба обвиняются в превышении служебных полномочий.



Согласно официальным данным следствия, «обвиняемые, используя служебное положение и с целью получить материальную прибыль, связались с представителем одной из компаний, осуществляющей инфраструктурный проект на территории муниципалитета. Они пообещали ему служебное покровительство и попросили искусственно увеличить объем работы, которую необходимо проделать. За это чиновники потребовали у представителя компании деньги».



Затребованная сумма в официальном сообщении не указывается.



Уголовное дело возбуждено по статьям «злоупотребление служебными полномочиями» и «получение взятки», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие работает над выявлением других лиц, причастных к преступлению.



«В связи с задержанием у меня нет никакой информации, если у кого-то есть вопросы к другим людям, наверное, их спросят и получат ответы», — так прокомментировал новоизбранный мэр Мартвили Александр Григалава факт задержания двух сотрудников администрации Мартвили.



"Новости-Грузия"











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