Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия получит противотанковые ракетные комплексы Javelin


21.11.2017   10:36
Государственный департамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 75 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления американского Министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности. В ведомстве считают, что подобное соглашение поможет национальной безопасности самих Соединенных Штатов.

На сайте ведомства отмечается, что власти Грузии обратились к США с намерением приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Услуги по техническому обслуживанию комплексов и их транспортировке американские военные готовы взять на себя.

"Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии. Продажа и поддержка этих вооружений не изменит военный баланс сил в этом регионе в целом", - заявили в Минобороны.

В управлении, впрочем, добавили, что сделка пока не завершена, поскольку против поставки еще имеет возможность выступить конгресс США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклиа рассматривают на конференции EBRD в Лондоне
Грузинское вино представили на EnoExpo 2017 в Польше
British American Tobacco выиграла в Грузии судебный процесс на 100 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Забота о гражданах, пострадавших в результате конфликта: добрая воля или обязательство?
Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси посетит Грузию в начале следующего года
Футбольная федерация восстановила стадион и в Панкиси
Игитян: Армения не должна ссылаться на российский «черный список»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна