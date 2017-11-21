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Грузия получит противотанковые ракетные комплексы Javelin
21.11.2017 10:36
Государственный департамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 75 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления американского Министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности. В ведомстве считают, что подобное соглашение поможет национальной безопасности самих Соединенных Штатов.
На сайте ведомства отмечается, что власти Грузии обратились к США с намерением приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Услуги по техническому обслуживанию комплексов и их транспортировке американские военные готовы взять на себя.
"Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии. Продажа и поддержка этих вооружений не изменит военный баланс сил в этом регионе в целом", - заявили в Минобороны.
В управлении, впрочем, добавили, что сделка пока не завершена, поскольку против поставки еще имеет возможность выступить конгресс США.
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