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МВД изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
21.11.2017 12:03
Сотрудники районного управления Лентехи департамента полиции Квемо – Сванети, Рача – Лечхуми и Имерети, на основании оперативной информации и проведенных следственно – розыскных мероприятий, задержали гражданина 1985 года рождения по факту незаконного приобретения – хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Правоохранители изъяли в результате обыска машины подозреваемого автоматы системы «АКС и «АКМ», 6 рожков к ним, 145 боевых патронов и две снайперские винтовки «Сайга» и «СВД».
Следствие ведется по второй и третьей частям 236 – й статьи УК Грузии.
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