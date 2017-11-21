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Решение США о поставках Javelin Грузии является признанием реформ в Минобороны Грузии - Чиковани
21.11.2017 14:21
«Решение Госдепа США о продаже Грузии противотанкового вооружения Javelin является подтверждением твердых стратегических отношений между странами и подчеркивает высокое качество взаимодоверия», — об этом заявила заместитель министра обороны Лела Чиковани.
По её словам, противотанковые системы носят оборонительный характер и не будут применяться против других стран.
«Вместе с тем, это однозначное признание реформ в оборонном ведомстве и точности направлений трансформации. Хочу подчеркнуть, что противотанковое вооружение имеет оборонительную функцию, и не будет применяться для нападения.
Это признание тесных взаимоотношений двух стран, соответственно это не было решением одного дня. На протяжении всего года велась работа между институтами Грузии и соответствующими ведомствами США, и вот, результат на лицо», — заявила Лела Чиковани.
Javelin впервые доставили в Грузию в сентябре 2017 года во время многонациональных учений «Достойный партнер» (Nobel Partner).
«Железное копье» — Javelin является одним из сильнейших противотанковых мобильных комплексов. Он уничтожает все типы бронетехники. Также, успешно используется против летательных аппаратов на низкой высоте и со средней скоростью, в том числе для уничтожения вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов определенной категории.
Javelin ввели в сооруженные силы США с 1996 года.
Данные переносные комплексы активно использовались в иракском и других военных конфликтах.
Javelin построена по классической аэродинамической схеме. Во время запуска распрямляет крылья. Ракета оснащена самонаводящейся инфракрасной боеголовкой. Она работает по принципу «Запусти и забудь». Как правило, для исправного функционирования этого вооружения нужно два человека – стрелок/оператор и подающий боеприпасы. Однако, в случае необходимости, запустить ракету может и один человек. Исходя из принципов работы «Железного копья» военные может быстро сменить позицию и запустить вторую ракеты тогда, когда первая еще не достигла цели.
Преимущества Javelin:
- Нацелить ракету можно в сложных метеорологических условиях, в также в период сильного дыма и ночи;
- Самонаводящаяся система не нуждается в освещении;
- Ракетой можно уничтожить самую слабую часть танка — крышу;
- С учетом размера и веса комплекса, использовать ее может один военнослужащий;
- Пусковой механизм и «системе легкого пуска» позволяет запустить ракету даже из здания;
- Использовать пусковой и управляющий блок можно и отдельно – в целях разведки.
По данным на 2013 год, стоимость одного такого противотанкового комплекса составляет 100 тысяч американских долларов. Стоимость пускового блока достигает 126 тысяч долларов.
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