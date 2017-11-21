Решение США о поставках Javelin Грузии является признанием реформ в Минобороны Грузии - Чиковани

21.11.2017 14:21 «Решение Госдепа США о продаже Грузии противотанкового вооружения Javelin является подтверждением твердых стратегических отношений между странами и подчеркивает высокое качество взаимодоверия», — об этом заявила заместитель министра обороны Лела Чиковани.



По её словам, противотанковые системы носят оборонительный характер и не будут применяться против других стран.



«Вместе с тем, это однозначное признание реформ в оборонном ведомстве и точности направлений трансформации. Хочу подчеркнуть, что противотанковое вооружение имеет оборонительную функцию, и не будет применяться для нападения.



Это признание тесных взаимоотношений двух стран, соответственно это не было решением одного дня. На протяжении всего года велась работа между институтами Грузии и соответствующими ведомствами США, и вот, результат на лицо», — заявила Лела Чиковани.



Javelin впервые доставили в Грузию в сентябре 2017 года во время многонациональных учений «Достойный партнер» (Nobel Partner).



«Железное копье» — Javelin является одним из сильнейших противотанковых мобильных комплексов. Он уничтожает все типы бронетехники. Также, успешно используется против летательных аппаратов на низкой высоте и со средней скоростью, в том числе для уничтожения вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов определенной категории.



Javelin ввели в сооруженные силы США с 1996 года.



Данные переносные комплексы активно использовались в иракском и других военных конфликтах.



Javelin построена по классической аэродинамической схеме. Во время запуска распрямляет крылья. Ракета оснащена самонаводящейся инфракрасной боеголовкой. Она работает по принципу «Запусти и забудь». Как правило, для исправного функционирования этого вооружения нужно два человека – стрелок/оператор и подающий боеприпасы. Однако, в случае необходимости, запустить ракету может и один человек. Исходя из принципов работы «Железного копья» военные может быстро сменить позицию и запустить вторую ракеты тогда, когда первая еще не достигла цели.



Преимущества Javelin:



- Нацелить ракету можно в сложных метеорологических условиях, в также в период сильного дыма и ночи;

- Самонаводящаяся система не нуждается в освещении;

- Ракетой можно уничтожить самую слабую часть танка — крышу;

- С учетом размера и веса комплекса, использовать ее может один военнослужащий;

- Пусковой механизм и «системе легкого пуска» позволяет запустить ракету даже из здания;

- Использовать пусковой и управляющий блок можно и отдельно – в целях разведки.



По данным на 2013 год, стоимость одного такого противотанкового комплекса составляет 100 тысяч американских долларов. Стоимость пускового блока достигает 126 тысяч долларов.















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