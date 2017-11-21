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Сесиашвили: Javelin - это современное, одно из самых эффективных противотанковых средств


21.11.2017   16:42
«Это новое слово в оборонной сфере Грузии», - так прокомментировал председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили на факт одобрения Госдепартаментом США поставки Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн.

По заявлению Ираклия Сесиашвили, тот, кто объективно оценит эту данность, должен признать, что власть Грузии, «Грузинская мечта» на международной арене по всем направлениям достигла значительных успехов.

«... Это действительно новое слово в оборонной сфере Грузии. Javelin –это современное, одно из самых эффективных противотанковых средств, которое нашей армии очень нужно и, что главное, это один из главных компонентов для нашей обороноспособности.

Хочу воспользоваться случаем и, в первую очередь поприветствовать тесное сотрудничество между США и Грузией. Хочу отметить заслугу министра обороны Грузии Леван Изория. У него был действительно успешный визит в США, и я надеюсь, что и в будущем продолжаться очень большие реформы в сфере обороны. Вместе с тем мы продолжаем работу с нашими партнерами для того, чтобы наша страна была более спокойной и стабильной, что в итоге должно отразится на общем развитии нашей страны», - заявил Сесиашвили.

Госдепартамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн. Об этом сообщило управление американского министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности.






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