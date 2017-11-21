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Google начал борьбу с российской пропагандой


21.11.2017   16:50
Специалисты компании Google работают над решением, которое позволит снизить уровень выдачи сайтов с российской пропагандой, главным образом RT и Sputnik. Об этом заявил исполнительный директор Alphabet Эрик Шмидт.

«Мы хорошо знаем об этом, и мы работаем над выявлением такого сценария, который вы описываете и деранжируем эти сайты», – сказал Шмидт, отвечая на вопрос, почему крупнейшая поисковая компания в мире продолжала классифицировать российские сайты как новости.

При этом Шмидт исключил, возможность полной блокировки сайтов с российской пропагандой.

«Мы не хотим запрещать сайты. Мы так не работаем. Я категорически не сторонник цензуры. Я очень сильно склоняюсь к ранжированию. Это то, что мы делаем», – сказал Шмидт.

Напомним, по информации Freedom House, в 2016 году не менее 18 стран мира подверглись информационному вмешательству России.






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