МИД Грузии приветствует сотрудничество Грузии и США в оборонной сфере

21.11.2017 17:22 Решение государственного департамента США отображает волю двух суверенных государств и выражает то стратегическое партнерство, которое, особенно в последние годы, сформировалось между двумя государствами в направлении укрепления обороноспособности и стратегического партнерства, — об этом заявил заместитель министра иностранных дел комментируя решение о продаже Грузии системы Javelin.



«Однозначно должно быть отмечено, что это вооружение направлено только на укрепление обороны и обороноспособности, и по его техническим характеристикам, оно не может быть использовано в целях наступления. Приветствуется, что сотрудничество между Грузией и США формируется и в военно-техническом направлении,» — отметил замминистра.



Грузия приобретет у США известные и самые эффективные противотанковые системы.















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