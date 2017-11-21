Конгрессу передано сообщение в связи с продажей комплексов Javelin Грузии - посольство

21.11.2017 21:35 Атташе прессы и информации посольства США в Грузии Кристин Робертс заявил, что конгрессу США передано сообщение в связи с продажей Америкой Грузии противотанкового комплекса Javelin. По её словам, это предложение о продаже, а не грант или кредит.



«Грузия – независимая, суверенная страна, у которой есть право избрать собственный курс, в том числе с точки зрения безопасности и оборонных возможностей.



Хотим подчеркнуть, что это предложение в связи с продажей и не являются грантом или кредитом, соответственно страна платит деньги из своего собственного бюджета», — отметила Кристин Робертс.















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