|
Конгрессу передано сообщение в связи с продажей комплексов Javelin Грузии - посольство
21.11.2017 21:35
Атташе прессы и информации посольства США в Грузии Кристин Робертс заявил, что конгрессу США передано сообщение в связи с продажей Америкой Грузии противотанкового комплекса Javelin. По её словам, это предложение о продаже, а не грант или кредит.
«Грузия – независимая, суверенная страна, у которой есть право избрать собственный курс, в том числе с точки зрения безопасности и оборонных возможностей.
Хотим подчеркнуть, что это предложение в связи с продажей и не являются грантом или кредитом, соответственно страна платит деньги из своего собственного бюджета», — отметила Кристин Робертс.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна