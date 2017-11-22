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В ходе спецоперации в Тбилиси ранен спецназовец
22.11.2017 11:01
В ходе проводимой в одном из районов Тбилиси спецоперации ранен один спецназовец. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
В настоящее время раненый доставлен в клинику Ингороква. Детали о ранении не сообщаются.
В Тбилиси с пяти часов утра проводится контртерристическая операция. Она проводится в одном из жилых девятиэтажных корпусов.
По имеющейся информации, подозреваемые в терроризме двое иностранцев, проживавшие на шестом этаже, открыли огонь по правоохранительным органам. Очевидцы сообщают, что из квартиры даже были выброшены гранаты.
В настоящее время слышны стрельба и взрывы звуковых гранат. Спецоперация продолжается. Ее проводит Контртеррористический центр Грузии.
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