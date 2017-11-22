Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ходе спецоперации в Тбилиси ранен спецназовец


22.11.2017   11:01
В ходе проводимой в одном из районов Тбилиси спецоперации ранен один спецназовец. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

В настоящее время раненый доставлен в клинику Ингороква. Детали о ранении не сообщаются.

В Тбилиси с пяти часов утра проводится контртерристическая операция. Она проводится в одном из жилых девятиэтажных корпусов.

По имеющейся информации, подозреваемые в терроризме двое иностранцев, проживавшие на шестом этаже, открыли огонь по правоохранительным органам. Очевидцы сообщают, что из квартиры даже были выброшены гранаты.

В настоящее время слышны стрельба и взрывы звуковых гранат. Спецоперация продолжается. Ее проводит Контртеррористический центр Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна