В ходе спецоперации в Тбилиси ранен спецназовец

22.11.2017 11:01 В ходе проводимой в одном из районов Тбилиси спецоперации ранен один спецназовец. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".



В настоящее время раненый доставлен в клинику Ингороква. Детали о ранении не сообщаются.



В Тбилиси с пяти часов утра проводится контртерристическая операция. Она проводится в одном из жилых девятиэтажных корпусов.



По имеющейся информации, подозреваемые в терроризме двое иностранцев, проживавшие на шестом этаже, открыли огонь по правоохранительным органам. Очевидцы сообщают, что из квартиры даже были выброшены гранаты.



В настоящее время слышны стрельба и взрывы звуковых гранат. Спецоперация продолжается. Ее проводит Контртеррористический центр Грузии.















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