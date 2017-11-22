В школе №97 отменены уроки из-за проводимой антитеррористической спецоперации

22.11.2017 12:15 Из-за спецоперации на улице монаха Габриэла Салоса, в 97-ой публичной школе отменили уроки, — об этом первому каналу заявили в министерство образования. По данным ведомства, дополнительные уроки будут проведены в субботу. 97-ая публичная школа находится рядом с местом проведения спецоперации.



На месте остается несколько экипажей патрульной полиции. По информации местных, часть правоохранителей находится на втором этаже корпуса, в котором проводится спецоперация.



Около 04:00 утра правоохранители попросили граждан, покинуть жилой корпус, в котором проходила спецоперация.



Место спецоперации полиция огородила желтой летной и не дает никому попасть туда.



Спецоперацию на улице Бери Габлиел Салоси провозит контртеррористический департамент государственной службы безопасности.



По информации СГБ, лица, по задержанию которых проводилась спецоперация, открыли огонь по спецподразделению.



В СГБ заявляют, что на территории места спецоперации безопасность населения защищена.















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