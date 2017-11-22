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Состояние раненного спецназовца критическое - врач
22.11.2017 13:24
Состояние раненного спецназовца критическое - заявил журналистам врач клиники имени Ингороква. По его же словам, идет искусственная поддержка функций жизнедеятельности.
"Пациент доставлен с места происшествия бригадой скорой помощи. Во время его поступления состояние было критическое, тяжелая травма головы, с множественными переломами и повреждениями костей черепа, кровотечением. Пациент был переведен в операционную. В настоящем положение остается критическим. Осуществляется искусственная поддержка жизненных функций"- заявил врач.
По информации врача, пациенту провели хирургическую операцию. Состояние раненного спецназовца остается критическим.
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