Состояние раненного спецназовца критическое - врач

22.11.2017 13:24 Состояние раненного спецназовца критическое - заявил журналистам врач клиники имени Ингороква. По его же словам, идет искусственная поддержка функций жизнедеятельности.



"Пациент доставлен с места происшествия бригадой скорой помощи. Во время его поступления состояние было критическое, тяжелая травма головы, с множественными переломами и повреждениями костей черепа, кровотечением. Пациент был переведен в операционную. В настоящем положение остается критическим. Осуществляется искусственная поддержка жизненных функций"- заявил врач.



По информации врача, пациенту провели хирургическую операцию. Состояние раненного спецназовца остается критическим.

















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