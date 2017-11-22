В Тихом океане разбился военный самолет США

22.11.2017 15:14 Самолет ВМС США, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в Филиппинском море к юго-востоку от японского острова Окинава.



Об этом сообщает NBC News в Twitter.



"Самолет ВМС США с 11 членами экипажа и пассажирами на борту разбился в Филиппинском море к юго-востоку от Окинавы, Япония", - говорится в сообщении.



По информации The Telegraph, самолет потерпел крушение на пути к авианосцу USS Ronald Reagan.



В вероятном месте крушения самолета началась поисково-спасательная операция.



Причины аварии пока неизвестны. Подробности инцидента выясняются.















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