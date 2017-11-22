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В Тихом океане разбился военный самолет США
22.11.2017 15:14
Самолет ВМС США, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в Филиппинском море к юго-востоку от японского острова Окинава.
Об этом сообщает NBC News в Twitter.
"Самолет ВМС США с 11 членами экипажа и пассажирами на борту разбился в Филиппинском море к юго-востоку от Окинавы, Япония", - говорится в сообщении.
По информации The Telegraph, самолет потерпел крушение на пути к авианосцу USS Ronald Reagan.
В вероятном месте крушения самолета началась поисково-спасательная операция.
Причины аварии пока неизвестны. Подробности инцидента выясняются.
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