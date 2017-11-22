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На место проведения спецоперации прибыли руководящие лица СГБ и МВД


22.11.2017   17:04
На место спецоперации по проспекту Монаха Габриэла Салоси прибыли руководители Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

По заявлению начальника пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани "Интерпрессньюс", контртеррористическая спецоперация продолжается.

"На месте находятся руководящие лица Службы государственной безопасности, и Министерства внутренних дел.

Служба государственной безопасности не будет говорить о деталях течения операции. Дополнительная информация будет распространена после завершения спецоперации.

Как мы уже заявили, в результате спецоперации задержан один человек, ранен представитель отряда специального назначения, состояние его здоровья тяжелое.

Безопасность населения, проживающего на прилегающей территории к месту спецоперации, соблюдается. Призываем население максимально воздержаться от передвижения на данной территории, и следовать указаниям правоохранителей"- заявили в СГБ.







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