На место проведения спецоперации прибыли руководящие лица СГБ и МВД

22.11.2017 17:04 На место спецоперации по проспекту Монаха Габриэла Салоси прибыли руководители Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.



По заявлению начальника пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани "Интерпрессньюс", контртеррористическая спецоперация продолжается.



"На месте находятся руководящие лица Службы государственной безопасности, и Министерства внутренних дел.



Служба государственной безопасности не будет говорить о деталях течения операции. Дополнительная информация будет распространена после завершения спецоперации.



Как мы уже заявили, в результате спецоперации задержан один человек, ранен представитель отряда специального назначения, состояние его здоровья тяжелое.



Безопасность населения, проживающего на прилегающей территории к месту спецоперации, соблюдается. Призываем население максимально воздержаться от передвижения на данной территории, и следовать указаниям правоохранителей"- заявили в СГБ.

















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