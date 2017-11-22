В результате спецоперации погиб один, и ранены четыре правоохранителя - МВД

22.11.2017 21:10 В результате спецоперации, проведенной по проспекту Габриэла Салоси, погиб один, и ранены четыре правоохранителя. Об этом на брифинге в СГБ заявила начальник службы связей с общественностью Службы государственной безопасности, Нино Гиоргобиани.



По ее же информации, двое из раненных являются сотрудниками СГБ, а двое - департамента особых поручений МВД.



"Спецоперация контртеррористического центра Службы государственной безопасности, проведенная по проспекту Монаха Габриэла Салоси, закончилась. В результате проведенных мероприятий задержан один член преступной группы, и ликвидированы трое. К сожалению, в ходе спецоперации погиб один сотрудник Службы государственной безопасности, и ранены двое. В то же время ранены два сотрудника департамента особых поручений Министерства внутренних дел"- заявила Нино Гиоргобиани.



Начальник службы связей с общественностью СГБ, Нино Гиоргобиани выразила соболезнование семье погибшего.



Здесь же Служба государственной безопасности поблагодарила всех сотрудников, спецназовцев, полицейских, и рядовых граждан.



"От имени Службы государственной безопасности хотим поблагодарить всех тех сотрудников, спецназовцев, полицейских, которые рискуя своей жизнью, защитили наших граждан. Мы благодарим население за выдержку в этой сложной обстановке, за то, что сотрудничали с правоохранителями"- заявила Нино Гиоргобиани.

















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