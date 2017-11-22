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Была опасность взятия населения в заложники - глава СГБ


22.11.2017   21:14
Руководитель службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури заявил, что была опасность взятия населения в заложники со стороны обвиняемых в терроризме.

Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования семье погибшего спецназовца.

«В первую очередь, хочу принести соболезнования семье погибшего. Этот человек был бойцом нашей службы, который, к сожалению, погиб. Также ранены сотрудники министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности. Состояние их здоровья стабильное. Гибель одного человека была очень тяжелой для меня, наши сотрудники получили легкие ранения. Были вопросы – почему спецоперация длилась 18-19 часов. Именно потому, что мы хотели, чтобы граждане, полицейские и сотрудники службы безопасности не пострадали. Все это было сделано для того, чтобы было меньше потерь. Была опасность взятия населения в заложники, это была серьезная группа», — заявил Гомелаури.

На вопрос – были ли у обвиняемых в терроризме заложники, Гомелаури ответил, что не было и исходя из интересов расследования, он не может говорить.

«Я не могу конкретизировать, гражданами какой страны они являются, членами какой группировки они являются, подождем расследования. Эти люди вели в Грузии 18-часовой бой с силовыми ведомствами. Это очень специфическая тема, шла оперативная работа, случилось бы это в корпусе, театре, машине или другом месте, к сожалению, мы этим не управляем. По преступным действиям должно работать следствие. Прокуратура скажет, какую квалификацию присвоит делу», — отметил Гомелаури.

Руководитель Службы государственной безопасности откликнулся и на угрозы, распространенные в социальной сети и отметил, что все зафиксированные звонки или угрозы в социальной сети будут прикреплены к делу и государство подойдет ко всем вопросам серьезно.

«Конечно, у нас есть информация. Наблюдаем и в открытых источниках. Осуществляются звонки с теми или иными угрозами. Вместе с тем, хочу сказать, что распространилась информация о гражданском лице, будто он был убит. Это неправда. Это был член той группы, с которой мы вели 18-часовой бой», — заявил Гомелаури.






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