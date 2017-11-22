Трое грузинских военных получили легкие ранения в Афганистане

22.11.2017 21:33 Трое грузинских военнослужащих, участвующий в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, пострадали во патрулирования территории близ авиационной базы Баграм.



Пострадавшими являются служащими 31-го пехотного батальона III пехотной бригады ВС Грузии – это майор Папуна Хорава, капралы Омар Беридзе и Нугзар Осанадзе.



Во время патрулирования они получили легкие ранения. В настоящее время трое пострадавших находятся в военном госпитале авиабазы Баграм, где им проводятся необходимые медицинские исследования.



Состояние пострадавших стабильное, опасность их жизням не угрожает.



Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года.















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