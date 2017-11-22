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Трое грузинских военных получили легкие ранения в Афганистане
22.11.2017 21:33
Трое грузинских военнослужащих, участвующий в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, пострадали во патрулирования территории близ авиационной базы Баграм.
Пострадавшими являются служащими 31-го пехотного батальона III пехотной бригады ВС Грузии – это майор Папуна Хорава, капралы Омар Беридзе и Нугзар Осанадзе.
Во время патрулирования они получили легкие ранения. В настоящее время трое пострадавших находятся в военном госпитале авиабазы Баграм, где им проводятся необходимые медицинские исследования.
Состояние пострадавших стабильное, опасность их жизням не угрожает.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года.
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