Во время проведения спецоперации в квартире находились двое маленьких детей - Умар Идигов

22.11.2017 22:35



"Утром рано они со мной связались. Я чеченец. Мои друзья попросили помочь. Мы прибыли на место спецоперации. Там был спецназ, силовики в большом количестве. Чеченцы сказали, что в квартире двое маленьких детей, одна женщина и двое мужчин. Они прибыли из Чечни месяц назад и находились здесь на лечении. Квартиру сняли у панкисского парня. От соседей узнал, что об этом знали и службы безопасности. Они не были террористами.



Все жители того подъезда так вышли на улицу, что никого не пытались взять в заложники. Я сказал представителям службы безопасности, что выведу детей и женщину, можно было и вести переговоры, но в квартиру не впустили.



Что касается стрельбы, из квартиры был слышен звук выстрела из пистолета, но не из автоматов и гранат. Грузинский спецназовец тоже был ранен в сомнительных обстоятельствах. Мне говорили, что они приехали из Сирии, что не соответствует действительности", - заявил Умар Идигов грузинскому



По информации СГБ Грузии, спецоперация длилась около 22 часов. В результате был задержан 1 и ликвидированы трое подозреваемых в терроризме. Также в ходе спецоперации погиб 1 и ранены троен сотрудников антитеррористического центра Грузии.





Руководитель Фонда интеграции кавказских народов Умар Идигов заявляет, что семья, против которой была проведена в Тбилиси спецоерация, прибыли из Чечни в Грузию лечиться. Идигов заявляет, что на месте спецоперации, с примерно пяти часов утра, в квартире находились двое мужчин, одна женщина и двое малолетних детей."Утром рано они со мной связались. Я чеченец. Мои друзья попросили помочь. Мы прибыли на место спецоперации. Там был спецназ, силовики в большом количестве. Чеченцы сказали, что в квартире двое маленьких детей, одна женщина и двое мужчин. Они прибыли из Чечни месяц назад и находились здесь на лечении. Квартиру сняли у панкисского парня. От соседей узнал, что об этом знали и службы безопасности. Они не были террористами.Все жители того подъезда так вышли на улицу, что никого не пытались взять в заложники. Я сказал представителям службы безопасности, что выведу детей и женщину, можно было и вести переговоры, но в квартиру не впустили.Что касается стрельбы, из квартиры был слышен звук выстрела из пистолета, но не из автоматов и гранат. Грузинский спецназовец тоже был ранен в сомнительных обстоятельствах. Мне говорили, что они приехали из Сирии, что не соответствует действительности", - заявил Умар Идигов грузинскому агентству "РегИнфо" По информации СГБ Грузии, спецоперация длилась около 22 часов. В результате был задержан 1 и ликвидированы трое подозреваемых в терроризме. Также в ходе спецоперации погиб 1 и ранены троен сотрудников антитеррористического центра Грузии.











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