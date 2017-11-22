Иностранная пресса о спецоперации в Тбилиси

22.11.2017 22:44 Проведенную в Тбилиси спецоперацию активно освещали международные СМИ. Одним из первых информацию о спецоперации распространило онлайн издание арабской телекомпании «Аль-Джазира».



«Открыть железную дверь квартиры подозреваемых на третьем этаже не удалось даже спустя 20 часов после начала операции», — сообщала «Аль-Джазира» во время проведения спецоперации. Позднее телекомпания заявила, что затягивание операции вызвало критику оппозиции в адрес правительства. Проводимую в Тбилиси спецоперацию с особым вниманием освещают российские СМИ.



На спецоперацию подробным материалом откликнулось и BBC. По информации издания, контртеррористические силы окружили «террористическую группу». А спецоперация завершилась спустя 20 часов. Как пишет BBC, внутри здания находились чеченцы, которые приехали из Панкисского ущелья, которые проживают в этом регионе в большом количестве. По информации издания, несколько членов группы являются членами джихадистской группировки в Сирии.



По информации BBC, в течение последний 50 лет в Грузии не происходили террористические акты, связанные с джихадистами.



По информации агентства Reuters, в результате спецоперации задержан один член преступной группы, а трое из них ликвидированы.



Интернет-издание «Кавказский узел» пишет, что для переговоров с блокированными в жилой квартире на улице Бери Габриел Салоси лицами грузинские правоохранители привели руководителя «Фонда кавказской интеграции» Умара Идигова.



По данным «Кавказского узла», после безуспешных переговоров на месте спецоперации возобновилась стрельба.



Как пишет агентство «Франс Пресс», в новейшей истории Грузии не происходило масштабных террористических нападений, по распространенной информации, в рядах «Исламского государства» в Сирии и Ираке, воюют около 50 граждан Грузии, чеченцев по происхождению.



Проведенная спецоперация освещалась такими известными СМИ, как французское издание «Ле Монд», итальянское агентство «Анса», китайское «Синьхуа».















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