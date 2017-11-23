Хидашели: Из заявлений власти остается ощущение, что спецоперация была незапланированной

23.11.2017 11:55 По словам бывшего министра обороны Грузии Тины Хидашели, больше вопросов в связи со спецоперацией в Исани возникло после информации, распространенной представителями власти. Об этом Хидашели заявила несколько минут назад в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2".



"Предположительно, естественно, когда в такое время у людей возникает ощущение, что эта спецоперация была незапланированной, неподготовленной. Именно исходя из этих реакций возникают такие ощущения. Заявление премьера, которого весь день ждала вся страна, в основном состояло в том, что учил всех нас уму, как следует вести себя, и в какой тональности надо говорить"- заявила Тина Хидашели



По ее словам, было ожидание, что информация будет известна после спецоперации. Бывший министр обороны заявила, что у общества есть право получить информацию, а у избранной власти – не нарушать режим коммуникации с ним.



"Единственное, что мы целый день слышали от представителей власти, это критика в адрес СМИ, почему они освещают такую информацию, которая может быть частью государственной тайны. Это говорили люди, которые отказывались от коммуникации, и в принципе оставили страну на СМИ"- заявила бывший министр обороны.



По ее же словам, в заявлениях представителей правительства была озвучена информация, исключающая друг друга.



"Опасней всего, когда у тебя складывается чувство, что живешь в стране, где у государства нет стратегически разработанного ответа на вызовы, которые стали обычными в 21-м веке"- заявила Хидашели.



Спецоперация в Тбилиси, по улице Габриэла Салоси, закончилась три часа назад. Спецоперация в Исани проводилась более чем 20 часов. Пострадали несколько жилых квартиры.



По информации Службы государственной безопасности, в ходе спецоперации в Тбилиси, по улице Габриэла Салоси, задержан один, и ликвидированы три преступника. В ведомстве заявили, что в ходе спецоперации погиб один, и ранены двое спецназовцев. Кроме того, ранены два сотрудника Министерства внутренних дел.

















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