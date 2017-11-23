Расследование проводится и в других странах - глава МВД о спецоперации в Тбилиси

23.11.2017 13:14 Мы имеем дело с фактом международного терроризма, - так ответил министр внутренних дел Георгий Гахария на вопрос о том, в какой еще стране ведется расследование в связи с выявленной вчера преступной группой.



«Было сказано и сказано то, что расследование проводится и в других странах – мы имеем дело с фактом международного терроризма. Идет следствие и давайте подождем», - заявил Гахария.



По его словам, сейчас уже нужно спокойно вести расследование.



«Сегодня никто не имеет права на интерпретацию. Разумеется, мы можем обсуждать все, однако пока не завершится следствие, пока не завершится тот этап экспертизы, который обязателен для конкретного обсуждения, наверное, лучше воздерживаться. Для того, чтобы рассуждать содержательно, нужно дождаться завершения следствия и экспертизы», - заявил Гахария.















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