Состояние здоровья раненых в Тбилиси спецназовцев удовлетворительное

23.11.2017 13:52 Врачи оценивают состояние здоровья спецназовцев, раненных во время спецоперации в Тбилиси, как удовлетворительное, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Спецоперация по задержанию членов преступной группировки проходила более 20-и часов в Исани-Самгорском районе, на проспекте монаха Габриэла Салосского. В результате спецоперации был задержан один член преступной группировки, а трое — ликвидированы. При исполнении погиб один сотрудник Службы госбезопасности (СГБ), еще четверо спецназовцев были ранены – это двое сотрудников МВД и двое сотрудников СГБ.



Раненые были доставлены в Тбилисский реферальный госпиталь. В больнице их навестили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и руководящие лица силовых ведомств.



По словам медиков, двое спецназовцев получили легкие ранения. Еще одному накануне была проведена операция на ноге.



«Обследования показали, что у одного спецназовца перелом большой берцовой кости правой ноги. Он был переведен в операционную, где ему обработали раны и провели соответствующие вмешательства. Состояние остальных тоже стабильное», — заявил врач Бакар Кучава.



Во время спецоперации преступники забаррикадировались в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Квартал был оцеплен, местные жители эвакуированы. В течение нескольких часов велась интенсивная стрельба и были слышны взрывы.















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