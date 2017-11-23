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Состояние здоровья раненых в Тбилиси спецназовцев удовлетворительное


23.11.2017   13:52
Врачи оценивают состояние здоровья спецназовцев, раненных во время спецоперации в Тбилиси, как удовлетворительное, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Спецоперация по задержанию членов преступной группировки проходила более 20-и часов в Исани-Самгорском районе, на проспекте монаха Габриэла Салосского. В результате спецоперации был задержан один член преступной группировки, а трое — ликвидированы. При исполнении погиб один сотрудник Службы госбезопасности (СГБ), еще четверо спецназовцев были ранены – это двое сотрудников МВД и двое сотрудников СГБ.

Раненые были доставлены в Тбилисский реферальный госпиталь. В больнице их навестили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и руководящие лица силовых ведомств.

По словам медиков, двое спецназовцев получили легкие ранения. Еще одному накануне была проведена операция на ноге.

«Обследования показали, что у одного спецназовца перелом большой берцовой кости правой ноги. Он был переведен в операционную, где ему обработали раны и провели соответствующие вмешательства. Состояние остальных тоже стабильное», — заявил врач Бакар Кучава.

Во время спецоперации преступники забаррикадировались в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Квартал был оцеплен, местные жители эвакуированы. В течение нескольких часов велась интенсивная стрельба и были слышны взрывы.






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