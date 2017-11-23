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Украинским военным разрешили носить усы и бороды
23.11.2017 13:55
Военнослужащим Вооруженных Сил разрешили носить усы и бороды. Об этом говорится в приложении к приказу Министерства обороны №606 от 20 ноября.
"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорится в документе.
В Минобороны отметили, что теперь у украинских военных будет полностью новая символика, новые знаки различия, новые береты, их цветовая гамма и назначения, новые нарукавные знаки, новые знаки различия воинских званий.
Новые правила ношения военной формы одежды разрабатывались больше года.
20 ноября Министр обороны Степан Полторак подписал приказ № 606, который изменил приказ 1995 года. В ближайшее он пройдет государственную регистрацию в министерстве юстиции, после чего состоится официальное обнародование новых правил.
liga.net
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