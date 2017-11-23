Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трое грузин задержаны в Турции по обвинению в ограблении квартир


23.11.2017   14:09
Трое грузин, подозреваемых в ограблении квартир, задержаны в Турции. По данным турецких СМИ, из задержала полиция Измира.

По данным следствия, обвиняемые ограбили восемь квартир. Изъято большое количество золотых изделий и других драгоценных украшений.

Турецкие СМИ сообщают инициалы задержанных. Из возраст составляет от 20 до 28 лет.

В полиции говорят, что у преступной группы был и четвертый член, однако суд отпустил его на свободу.

Правоохранители утверждают, что задержанные ограбили по меньшей мере две квартиры в Анкаре. По их информации, сумму полученную от продажи украденных вещей, они отправляли криминалам в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна