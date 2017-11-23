Трое грузин задержаны в Турции по обвинению в ограблении квартир

23.11.2017 14:09 Трое грузин, подозреваемых в ограблении квартир, задержаны в Турции. По данным турецких СМИ, из задержала полиция Измира.



По данным следствия, обвиняемые ограбили восемь квартир. Изъято большое количество золотых изделий и других драгоценных украшений.



Турецкие СМИ сообщают инициалы задержанных. Из возраст составляет от 20 до 28 лет.



В полиции говорят, что у преступной группы был и четвертый член, однако суд отпустил его на свободу.



Правоохранители утверждают, что задержанные ограбили по меньшей мере две квартиры в Анкаре. По их информации, сумму полученную от продажи украденных вещей, они отправляли криминалам в Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

