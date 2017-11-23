Руководство Аджарии встретилось с членами экипажа французского военного фрегата

23.11.2017 17:52 Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с капитаном французского военного фрегата "Гепрат", Жаком Маларом, помощником капитана Виктором Себауном, и послом Франции Паскалем Менье.



На встрече в администрации правительства присутствовали мэр города Батуми Лаша Комахидзе, министр образования, культуры, и спорта Аджарии Инга Шамилишвили, и атташе обороны Франции в Грузии, Армении, и Азербайджане, Оливье Мадио.



На встрече ознакомительного характера говорили о существующем многолетнем сотрудничестве между Грузией и Францией. Оценили как значительную, особую активизацию военных кораблей стран-членов НАТО на Черном море, и проведение совместных учений, что содействует росту безопасности и обороноспособности региона.



Председатель правительства Зураб Патарадзе поблагодарил власти Франции за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также евроатлантического стремления страны.



Зураб Патарадзе подчеркнул значение совместных грузинско-французских учений, запланированных в рамках визита французского военного фрегата. Тренировки будут проводиться в дайвинге, поисково-спасательной работе, и борьбе с огнем и водой.



Капитан французского фрегата Жак Малар заострил внимание на значение данных тренировок, и двухстороннего сотрудничества. По его словам, такое сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон.



В течение трех дней члены экипажа осмотрят город, познакомятся с грузинскими традициями и культурой.



Между французскими моряками и сотрудниками департамента береговой охраны Грузии состоится товарищеский матч по футболу.



Визит корабля национального военного флота Франции в порте Батуми продолжится до 25 ноября.

















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