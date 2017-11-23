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Задержанный по делу о спецоперации является гражданином России


23.11.2017   19:05
Задержанный по делу о спецоперации в Тбилиси, которая была проведена вчера в одном из районов столицы, является гражданин России. Об этом заявил его адвокат Имеда Каркашадзе.

Он не стал разглашать личность задержанного, но отметил, что его подзащитный не имеет связи с террористической организацией. По словам адвокат, он был задержан до начала спецоперации. Он также отметил, что статьи, по которым задержан его подзащитный, не связаны с терроризмом.

"Мой подзащитный желает, чтобы его имя и фамилия не были озвучены. Он был задержан прежде, чем началась спецоперация. Задержанному обвинение предъявят сегодня", - зяавил Каркашадзе.

По информации адвоката, задержанный пользуется правом молчания.

«Был допрос, он воспользовался правом молчания. Вину не признает», - отметил адвокат.






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