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Четверо граждан задержаны по обвинению в захвате заложника


23.11.2017   20:39
Сотрудники МВД, в сотрудничестве с прокуратурой, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, задержали четырех лиц, осужденных в прошлом за разные преступления.

Их задержали в Мцхете по обвинению в захвате заложника.

Следствием установлено, что обвиняемые 22 ноября текущего года на территории, прилегающей к метро "Театр Ахметели" незаконно пресекли свободу В. М. 1984 года рождения, бросили в багажник машины со связанными руками и ногами, и потребовали от членов его семьи 7 000 лари за освобождение.

Правоохранители задержали всех четверых обвиняемых по горячему следу на въезде в Мцхету. Полиция освободила взятого в заложники В.М. невредимым.

Ведется следствие по факту захвата в заложники (по подпункту "а" части 2 статьи 144 УК Грузии).






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