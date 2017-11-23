Был ли в квартире Чатаев, или кого защищали чеченцы?

23.11.2017 22:59 После тревожных событий 21-22 ноября до настоящего времени известна лишь скудная официальная информация. В частности было сказано, что в результате 20-часовой спецоперации по улице Габриэла Салоси погиб один спецназовец, еще двое были ранены. В тоже время ранены два сотрудника департамента особых поручений МВД. Касательно лиц, которые по предварительной информации СГБ были членами террористической организации, в ходе спецоперации трое были ликвидированы, одного задержали. В СГБ заявляют, что продолжаются мероприятия с целью полной идентификации этих лиц для выявления их вероятных преступных связей. И еще две официальные информации: 1) в течение последних нескольких недель за этими людьми вели наблюдение; 2) до начала спецоперации с ними велись переговоры о сдаче правоохранителям, но безрезультатно, они отказались сдаться. Никакую другую информацию СГБ пока не обнародовала.



ИА "Акцент" смог по своим источникам раздобыть определенную информацию о группе. В частности, как утверждает наш источник, в группе из четырех человек трое были чеченцы (не кистинцы, то есть не местные чеченцы. Информация об их гражданстве не известна, предположительно это граждане России). Что касается четвертого, о нем не известно ничего, кроме того, что упомянутые три чеченца старались защитить его, того, который в ходе спецоперации 22 ноября взорвал себя. По данным источника, возраст задержанных, и ликвидированных чеченцев составлял 20-21 лет.



Источнику агентства известна также хронология развития событий до определенного момента. В частности по его информации, примерно два месяца назад один из панкисских молодых людей, местопребывание которого на данное время не известно, познакомил шурина фактического хозяина известной квартиры, Аслана Джабраилова, Ризвана Горакашвили с двумя чеченцами "приехавшими из Европы по личным делам", и попросил помочь им найти жилье.



"Из-за ситуации в Чечне, не всем чеченцам удается поехать на родину, и часто они приезжают из Европы в Грузию на определенное время. Здесь они так сказать, чувствуют себя ближе к дому. Упомянутые мной лица с помощью Горакашвили сняли квартиру. Определенное время в этой квартире жила семья одного из этих чеченцев, но непосредственно во время спецоперации их там не было. Когда они покинули квартиру, точно не знаю. Как выясняется, в квартире жили еще два человека. Один из них тоже чеченец, а вот о втором на данное время нам ничего не известно. Знаем только, что его пребывание в той квартире было засекречено, а также то, что уже в ходе спецоперации эти три чеченца старались защитить его"- говорит источник.



По его же информации, одного из членов вышеупомянутой группы задержали вечером 21 ноября вблизи от корпуса, он ходил в магазин, и там его и задержали (уже затем, 23 ноября адвокат сообщил журналистам, что он является гражданином России). После этого правоохранители, одетые в гражданскую форму, поднялись в квартиру будто бы по коммунальным вопросам. С ними контактировали только два чеченца, третий не появлялся. Для того чтобы ответить на вопросы правоохранителей о коммунальных вопросах чеченцы позвонили Горакашвили, и попросили его прийти. Он приехал, через некоторое время он покинул квартиру вместе с полицейскими. Далее полицейские потребовали у Горакашвили пройти с ними в отделение, и доставили его туда.



У источника нет детальной информации о том, как после этого развивались события (были ли переговоры, если были - их детали и т.д.) непосредственно до начала спецоперации. Но ему, по его же словам, с "99% точностью" известно, что четвертый находящийся в квартире человек, которого во время спецоперации защищали остальные, никто иной, кроме как Ахмед Чатаев (он же "однорукий Ахмед", известный населению Грузии из спецоперации 2012 года в Ущелье Лопоты).



"Близкий круг Чатаева подтвердил мне это"- добавил источник.



По его же информации, "засекреченное лицо, которого защищали чеченцы, взорвал себя, и труп сильно изуродован".



К информации: Аслан Джабраилов и Ризван Горакашвили на данное время свободны, после дознания они покинули следственное ведомство.





ИА "Акцент"











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