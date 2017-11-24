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В Грузии упраздняется Совет управления кризисами


24.11.2017   14:24
Совет государственной безопасности и управления кризисами полностью упраздняется. Законодательным пакетом, подготовленным в правительстве Грузии в связи со структурными изменениями, из двух законов – «О структуре, полномочиях и деятельности правительства» и «О порядке планирования и координации политики национальной безопасности» изымаются те статьи, которые определяли назначение, функции, состав, полномочия и деятельность Совета управления кризисами.


Согласно тому же законопроекту, правопреемником Совета управления кризисами будет Служба управления чрезвычайными ситуациями, которая будет сформирована в непосредственном подчинении премьер-министру.

Согласно этим изменениям, в 6-месячный срок правительство должно обеспечить представление парламенту законопроекта об управлении чрезвычайными ситуациями и в связи с реформой единой системы управления чрезвычайными ситуациями.

В соответствии с существующим планом, сотрудники Совета управления кризисами перейдут в новую государственную структуру. Так же, как стало известно «IPN», процесс упразднения Совета управления кризисами начат и сотрудники информированы о ликвидации службы.






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