Прокуратура распространяет заявление по делу о спецоперации

24.11.2017 17:16 Главная прокуратура Грузии распространяет заявление по делу в связи со спецоперацией. Как отмечается в заявлении, обвиняемый был задержан в Тбилиси 21 ноября.



«Главная прокуратура Грузии предъявила С.Д. обвинение в участии в иностранной террористической организации и оказании ей помощи в террористической деятельности, а также в противоправном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях по первой части статьи 3231 и статье 328 УК Грузии.



Следствием установлено, что С.Д. вместе с тремя сообщниками поселился в одной из жилых квартир на улице монаха Габриела в Тбилиси, где он и его сообщники незаконно, хранили большое количество взрывчатых вещества, боеприпасов, взрывных устройств и огнестрельного оружия, приобретенных в террористических целях.



Правоохранители задержали С.Д. в г. Тбилиси 21 ноября 2017 года на основании оперативной информации. При задержании у него обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боевые патроны.



После задержания С.Д., трое террористов, находившиеся в одной из жилых квартир на улице монаха Габриела в Тбилиси, отказались подчиниться требованию правоохранителей – открыть двери квартиры и сдать оружие. Они взорвали ручные гранаты и открыли интенсивный огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия, во время чего разной степени ранения получили пять членов отряда специназначения Министерства внутренних дел Грузии и Службы государственной безопасности, а один из них скончался в результате полученных ранений.



С.Д. предъявлено обвинение по первой части статьи 3231 УК Грузии (противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях) и статье 328 (объединении в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности), что предусматривает в виде наказания лишение свободы сроком от 10 до 17 лет.



Следствие по делу продолжается в Службе государственной безопасности Грузии по третьей части 323-й статьи, первой части 3231-й статьи, и 328-й статье УК Грузии», - говорится в заявлении прокуратуры.















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