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Гражданин России был задержан на той же улице, где проходила спецоперация - адвокат


24.11.2017   17:19
Обвиняемый в связи с терроризмом гражданин России отрицает какую-либо связь с терроризмом, - об этом сообщил адвокат обвиняемого Имеда Каркашадзе.

Как отметил адвокат, обвиняемый не признает вину, и доказательств в деле против него не существует.
Кроме того, по информации адвоката, его задержание произошло до спецоперации, на той же улице, где она была проведена.

«Доказательств в деле нет. Мой подзащитный не признает вину. Использует право молчания. По его же заявлению, он не имеет никакой связи с террористическими организациями. Эта личность задержана до того, поодаль от места, где прошла спецоперация», - сообщил Имеда Каркашадзе.






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