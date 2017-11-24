Гражданин России был задержан на той же улице, где проходила спецоперация - адвокат

24.11.2017 17:19 Обвиняемый в связи с терроризмом гражданин России отрицает какую-либо связь с терроризмом, - об этом сообщил адвокат обвиняемого Имеда Каркашадзе.



Как отметил адвокат, обвиняемый не признает вину, и доказательств в деле против него не существует.

Кроме того, по информации адвоката, его задержание произошло до спецоперации, на той же улице, где она была проведена.



«Доказательств в деле нет. Мой подзащитный не признает вину. Использует право молчания. По его же заявлению, он не имеет никакой связи с террористическими организациями. Эта личность задержана до того, поодаль от места, где прошла спецоперация», - сообщил Имеда Каркашадзе.















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