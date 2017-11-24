Задержанному по обвинению в связях с террористической группировкой избрано предварительное заключение

24.11.2017 17:44 В качестве меры пресечения гражданину России, обвиняемому в связях с террористической группировкой, избрано предварительное заключение. Решение принял судья Тбилисского городского суда Роман Хорава.



Судья полностью согласился с позицией государственного обвинения по поводу избрания в качестве меры пресечения заключения.



Процесс проходил в городском суде в закрытом режиме. Ходатайство по поводу проведения процесса в закрытом режиме выдвинула прокуратура, с этим согласилась и сторона защиты.



Главная прокуратура Грузии предъявила С.Д. обвинение в участии в иностранной террористической организации и оказании ей помощи в террористической деятельности, а также в противоправном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях по первой части статьи 3231 и статье 328 УК Грузии.



















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