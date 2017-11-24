Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанному по обвинению в связях с террористической группировкой избрано предварительное заключение


24.11.2017   17:44
В качестве меры пресечения гражданину России, обвиняемому в связях с террористической группировкой, избрано предварительное заключение. Решение принял судья Тбилисского городского суда Роман Хорава.

Судья полностью согласился с позицией государственного обвинения по поводу избрания в качестве меры пресечения заключения.

Процесс проходил в городском суде в закрытом режиме. Ходатайство по поводу проведения процесса в закрытом режиме выдвинула прокуратура, с этим согласилась и сторона защиты.

Главная прокуратура Грузии предъявила С.Д. обвинение в участии в иностранной террористической организации и оказании ей помощи в террористической деятельности, а также в противоправном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях по первой части статьи 3231 и статье 328 УК Грузии.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна