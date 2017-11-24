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Следствие пока не знает, кого ликвидировало в ходе спецоперации - прокурор


24.11.2017   18:28
По заявлению прокурора Ираклия Маршания, на данном этапе ликвидированные в ходе спецоперации по улице Монаха Габриэла Салоси не идентифицированы. Следовательно, по словам прокурора, им не известно, кем они являются.

"Проводятся следственные действия по делу, делают экспертизы. На данном этапе у нас не идентифицированы личности, которые были ликвидированы. Пока у нас нет идентифицированных лиц"- заявил Ираклий Маршания.

"Табула" спросила прокурора, "если нет идентифицированных лиц, за кем наблюдало правоохранительное ведомство в течение нескольких недель? Они сказали, что вели наблюдение на протяжении нескольких недель. Если им не известно, кто они, за кем наблюдали?" - Маршания не ответил на вопрос.

"Расследование по данному делу началось 21 ноября, что касается тайных оперативно-следственных мер, по содержанию эти мероприятия являются секретными, соответственно, я не могу ответить вам об этом"- говорит прокурор.

В ходе спецоперации, проведенной 22-23 ноября по улице Габриэла Салоси, "задержан 1, и ликвидировано 3 члена преступной группировки". Задержанному, который является гражданином России, и чье имя следственные ведомства до сих пор не называют, как меру пресечения определили заключение. Ему вменяется объединение в иностранную террористическую организацию, и помощь в террористической деятельности.








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