Адвокат опровергает, что в ходе спецоперации был задержан Сурхо Дудаев

25.11.2017 10:15 Грузинский адвокат иностранного гражданина, задержанного в Тбилиси по обвинению в терроризме, опроверг сообщения СМИ, согласно которым, его подзащитным является чеченец Сурхо Дудаев.



Накануне прокуратура Грузии сообщила, что человек, задержанный 21 ноября, за день до проведения спецоперации в Исанском районе Тбилиси, в ходе которой были ликвидированы трое террористов, является иностранным гражданином.



Следствие отказывается официально называть его гражданство и имя и указывает только инициалы «С.Д.», отмечая, что это желание самого задержанного.



Между тем ряд грузинских СМИ распространили версию о том, что задержанный в Тбилиси по обвинению в пособничестве терроризму и участию в террористической группировке иностранец – это чеченец Сурхо Дудаев.



О своем подзащитном адвокат Имеда Каркашадзе рассказал в эфире тбилисского телеканала «Палитраньюс».



Каркашадзе подчеркнул, что его подзащитный отрицает предъявленное ему обвинение в участии в террористической группировке и пособничеству террористам.



По его словам, в материалах дела не существует каких-либо доказательств связи его подзащитного с террористической организацией.



«Я не знаю Сурхо Дудаева. Мой подзащитный не является Сурхо Дудаевым. Был задан вопрос в связи с видео и аудиозаписями и я просто заявил, что ничего подобного в деле стороны обвинения не существует. Что касается его участия, контактов и связей с какой-либо террористической организацией, то этого нет. Из материалов дела выясняется, что таких доказательства не существует», — заявил Каркашадзе.



По данным следствия, некий С.Д. был задержан на основании оперативной информации и у него обнаружили незаконно приобретенные огнестрельное оружие и боевые патроны.



24 ноября по решению суда задержанный иностранец был отправлен в предварительное заключение на время следствия. Судебное слушание прошло в закрытом режиме.



В свою очередь, адвокат обвиняемого после процесса сообщил журналистам, что его подзащитный является гражданином России и не признает свою вину.



О Сурхо Дудаеве известно, что он является участником столкновения с грузинскими правоохранительными органами во время операции возле села Лапанкури близ грузино-дагестанской границы в 2012 году. Тогда Дудаев оказал ожесточенное сопротивление грузинским силовикам и сумел уйти от преследования, пересечь границу и скрытия на территории Северного Кавказа. После этого он объявился в Сирии, в рядах террористической организации ИГ.



Как уже сообщалось, контртеррористическая спецоперация 22 ноября в Исанском районе Тбилиси на улице монаха Габриела продолжалась около 20 часов. В ней принимали участие около сотни сотрудников спецподразделений и несколько единиц полицейской бронетехники.



Во время спецоперации ранения получили пятеро сотрудников правоохранительных органов, один из них в тот же день скончался в больнице.



Все трое находившихся в квартире обвиняемых в терроризме лиц были ликвидированы. Власти воздерживается сообщать о гражданстве ликвидированных преступников и о том, в чем именно они обвинялись.



Руководство силовых структур в комментариях отмечает, что произошедшее связано с международным терроризмом и следствие по этому факту ведется не только в Грузии, но и за границей.



Между тем ряд экспертов и турецкая пресса заявляют, что в Тбилиси был ликвидирован Ахмет Чатаев – главарь одной из ячеек террористической организации ИГ в Сирии, который обвиняется в организации теракта в Стамбульском аэропорту в 2016 году.















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