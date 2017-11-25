Эксперты продолжают обследование жилого корпуса, поврежденного при проведении спецоперации

25.11.2017 20:51 Эксперты тбилисской муниципальной лаборатории изучают подъезд корпуса, на ул. Габриэла Салоси, в котором 22 ноября была проведена спецоперация.



Эксперты осмотрели первый и второй подъезды дома и пришли к выводу, что проживание в данных подъездах не представляет опасности. Изучение ситуации в третьем подъезде начнется сегодня.



Подъезд, в котором проходила спецоперация до сих пор закрыт для СМИ и жильцов.



В ходе спецоперации в Исанском районе Тбилиси в ночь с 21 на 22 ноября в квартире одного из многоэтажных домов были заблокированы подозреваемые в связях с террористическими организациями. Переговоры о добровольной сдаче правоохранителям не принесли результатов, так как блокированные (не граждане Грузии) открыли стрельбу.



Спецназ несколько раз пытался взять штурмом квартиру, однако из квартиры шла интенсивная стрельба из автоматов.



При проведении спецоперации погиб один спецназовец, четверо получили ранения. Трое подозреваемых ликвидированы.















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