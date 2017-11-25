Полиция провела спецоперацию в Кобулети - изъято оружие и боеприпасы

25.11.2017 23:34 Грузинская полиция провела спецоперацию в одном из домов по улице Агмашенебели в городе Кобулети.



В одном из домов было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и средств.



Во время спецоперации был задержан один человек. О личности и целях хранения оружия и боеприпасов в этом доме не сообщается. Сообщается, что этот человек снимал жилье в этом доме.



По данному факту в министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело.















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