|
Полиция провела спецоперацию в Кобулети - изъято оружие и боеприпасы
25.11.2017 23:34
Грузинская полиция провела спецоперацию в одном из домов по улице Агмашенебели в городе Кобулети.
В одном из домов было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и средств.
Во время спецоперации был задержан один человек. О личности и целях хранения оружия и боеприпасов в этом доме не сообщается. Сообщается, что этот человек снимал жилье в этом доме.
По данному факту в министерстве внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна