Погибшего в ходе спецоперации спецназовца похоронят на Мухатгвердском братском кладбище

25.11.2017 23:55 Погибшего во время спецоперации Вано Голашвили похоронят завтра на Мухатгвердском братском кладбище Погибшего во время спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси Вано Голашвили похоронят завтра на Мухатгвердском братском кладбище. Утром его тело перенесут в храм Кашвети, где пройдет панихида.



Гроб с телом погибшего спецназовца будет вынесено из церкви в 14:00.



В ходе спецоперации, проведенной на улице монаха Габриэла в Тбилиси, погиб один и ранены 4 правоохранителя. Ранены два сотрудника СГБ Грузии и два сотрудника департамента по особым поручениям МВД Грузии.



В результате спецоперации задержан один член преступной группировки, трое – ликвидированы.















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