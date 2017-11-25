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Погибшего в ходе спецоперации спецназовца похоронят на Мухатгвердском братском кладбище
25.11.2017 23:55
Погибшего во время спецоперации Вано Голашвили похоронят завтра на Мухатгвердском братском кладбище Погибшего во время спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси Вано Голашвили похоронят завтра на Мухатгвердском братском кладбище. Утром его тело перенесут в храм Кашвети, где пройдет панихида.
Гроб с телом погибшего спецназовца будет вынесено из церкви в 14:00.
В ходе спецоперации, проведенной на улице монаха Габриэла в Тбилиси, погиб один и ранены 4 правоохранителя. Ранены два сотрудника СГБ Грузии и два сотрудника департамента по особым поручениям МВД Грузии.
В результате спецоперации задержан один член преступной группировки, трое – ликвидированы.
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